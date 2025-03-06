Угода про корисні копалини — Келлог відповів, чи відновлять США допомогу Україні

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Для прогресу у відносинах між США та Україною необхідно підписати угоду щодо корисних копалин. Рішення про відновлення допомоги ухвалюватиме американський лідер Дональд Трамп.

Про це заявив спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіт Келлог під час виступу на заході Ради з міжнародних відносин у четвер, 6 березня.

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Келлог під час форуму відповів на запитання про те, які кроки має зробити Україна для відновлення військової допомоги США. За його словами, Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що нинішня ситуація – це не припинення підтримки, а лише пауза.

"Уявіть, що ви укладаєте контракт на покупку автомобіля чи будинку. Поки документ не підписаний, ви не можете рухатися далі. Моя думка і моє особисте переконання полягає в тому, що ви не рухаєтеся вперед, поки не отримаєте підписаний документ, і крапка", — сказав Келлог.

Коли йому нагадали, що президент Володимир Зеленський неодноразово пропонував підписати договір, він зауважив, що "пропонувати – це одне, а зробити – інше".

На питання, чи відновлять США військову підтримку після підписання угоди, Келлог відповів, що рішення ухвалюватиме безпосередньо президент США.

"Я не отримував жодного голосу виборників, тому не можу говорити за президента. Остаточне рішення буде за ним", – підсумував він.

Також під час цього ж форуму спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіт Келлог заявив про метод "батога і пряника" щодо Києва та Москви. Також він сказав, що Дональд Трамп хоче перезавантажити відносини з РФ.