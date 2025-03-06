США посилюють тиск на Росію та Україну — Келлог пояснив американський підхід

Кіт Келлог. Фото: Republican National Convention/Handout via REUTERS

США посилюють тиск на Росію та Україну, щоб підштовхнути обидві сторони до переговорів. Вашингтон використовує комбінований підхід, поєднуючи жорсткі заходи та стимулюючі пропозиції — так званий "метод батога і пряника".

Про це заявив спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіт Келлог під час виступу на заході Ради з міжнародних відносин у четвер, 6 березня.

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За словами Келлога, вплив на Москву здійснюється через жорсткі санкції проти російського енергетичного сектору та конфіскацію активів, які можуть бути використані для відновлення України. Таким чином, США прагнуть змусити Кремль погодитися на умови мирної угоди.

"Те, що ви бачите зараз, це термінові спроби адміністрації Трампа, щоб посадити обидві сторони за стіл переговорів, щоб досягти мирного врегулювання. А це означає метод батога і пряника щодо обох сторін. Зараз активно тиснемо на Росію, і очевидно, на Україну також", — каже політик.

Спецпредставник наголосив, що тиск на Україну здійснюється через економічні механізми, зокрема угоди про видобуток корисних копалин.

"Ширше кажучи, ця угода також передбачає партнерство між США та Україною, яке зможе підкріпити архітектуру безпеки для України на майбутнє. Якщо США мають прямий економічний інтерес в Україні, то США мають і прямий інтерес у захисті своїх інвестицій, що де-факто і є гарантією безпеки для України", — підсумував Келлог.

На цьому ж заході, спецпредставник президента США по Україні Кіт Келлог зробив заяву про "сварку" між Зеленським і Трампом. Також він сказав, що США хочуть відновити діалог з РФ.