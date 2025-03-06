Келлог зробив заяву про "сварку" між Зеленським та Трампом

Келлог зробив заяву про "сварку" між Зеленським і Трампом
Спецпредставник Кіт Келлог виступив на заході Ради з міжнародних відносин. Він зробив заяву про "конфлікт" між президентом України Володимиром Зеленським і американським лідером Дональдом Трампом.
Це він сказав під час Ради з міжнародних відносин.
Що сказав Келлог про Трампа й Зеленського
"Зеленський прагнув, щоб Трамп публічно виступив на його боці в протистоянні з Росією", — сказав Келлог.
Також Келлог зазначив, що Трамп мав інше бачення ситуації. Він не вважав цю зустріч можливістю для однієї зі сторін здобути перевагу, а більше зосереджувався на питаннях миру. Такі розбіжності у поглядах спричинили напруженість у спілкуванні між лідерами.
Нагадаємо, адміністрація Трампа планує скасувати можливість легального перебування в США близько 240 тисяч українських біженців.
Також стало відомо, що п'ятий президент України Петро Порошенко та народна депутатка Юлія Тимошенко таємно розмовляли з командою Трампа.
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