Келлог зробив заяву про "сварку" між Зеленським та Трампом

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Спецпредставник Кіт Келлог виступив на заході Ради з міжнародних відносин. Він зробив заяву про "конфлікт" між президентом України Володимиром Зеленським і американським лідером Дональдом Трампом.

Це він сказав під час Ради з міжнародних відносин.

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"Зеленський прагнув, щоб Трамп публічно виступив на його боці в протистоянні з Росією", — сказав Келлог.

Також Келлог зазначив, що Трамп мав інше бачення ситуації. Він не вважав цю зустріч можливістю для однієї зі сторін здобути перевагу, а більше зосереджувався на питаннях миру. Такі розбіжності у поглядах спричинили напруженість у спілкуванні між лідерами.

Нагадаємо, адміністрація Трампа планує скасувати можливість легального перебування в США близько 240 тисяч українських біженців.

Також стало відомо, що п'ятий президент України Петро Порошенко та народна депутатка Юлія Тимошенко таємно розмовляли з командою Трампа.