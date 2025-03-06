Порошенко та Тимошенко підтвердили переговори з представниками Трампа

Петро Порошенко. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Петро Порошенко та Юлія Тимошенко підтвердили розмову з представниками лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Вони висловилися щодо можливості проведення президентських виборів.

Про це Петро Порошенко та Юлія Тимошенко написали в Facebook у четвер, 6 березня.

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Пʼятий президент зазначив, що разом з соратниками прозоро працює з американськими партнерами, маючи на меті збереження двопартійної підтримки України.

"Неодноразово пропонували скоординувати з владою ці зустрічі аж до запрошення на них посла. Ми так само неодноразово публічно говорили про відсутність комунікації у владної команди з американською адміністрацією, що створює ризик для держави", — пише він.

За його словами, ціль розмови з американською стороною зводилася до зброї, розвідки, санкції проти Росії, фінансової підтримки, свободи та демократії.

Порошенко наголосив, що його команда завжди була і є категорично проти виборів під час війни.

"Ми говорили і говоримо, що вибори можливі після припинення вогню і підписання мирної угоди з гарантіями безпеки для України. Після цього очевидно закінчиться воєнний стан. І не пізніше ніж через 180 днів в країні мають відбутися вільні, демократичні вибори, які забезпечать волевиявлення громадян і довіру вільного світу", — зауважив політик.

Він додав, що у розмовах з союзниками завжди наполягає на збільшенні постачання зброї, на посиленні санкцій проти Росії та на тих червоних лініях, які неприпустимо перетинати в мирних переговорах.

Допис Порошенко. Фото: скриншот

Допис Порошенко. Фото: скриншот

Коментар Тимошенко

Глава "Батьківщини" зазначила, що Україна готова до переговорів щодо завершення війни під лідерством Трампа.

"Команда "Батьківщини" веде перемовини з усіма нашими союзниками, здатними допомагати у якнайшвидшому забезпеченні справедливого миру. До цього моменту, і я про це говорила не один раз, про проведення в Україні будь-яких виборів не може бути й мови", — додала вона.

Допис Тимошенко. Фото: скриншот

Нагадаємо, Politico повідомило, що високопосадовці з оточення Трампа таємно поспілкувалися з Тимошенко та соратниками Порошенко.

Також Трамп сказав промову в Конгресі, під час якої зробив кілька заяв про війну в Україні та Зеленського.