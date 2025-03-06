Порошенко и Тимошенко подтвердили переговоры с представителями Трампа

Петр Порошенко. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Петр Порошенко и Юлия Тимошенко подтвердили разговор с представителями лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Они высказались о возможности проведения президентских выборов.

Об этом Петр Порошенко и Юлия Тимошенко написали в Facebook в четверг, 6 марта.

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Пятый президент отметил, что вместе с соратниками прозрачно работает с американскими партнерами, имея целью сохранение двухпартийной поддержки Украины.

"Неоднократно предлагали скоординировать с властью эти встречи вплоть до приглашения на них посла. Мы так же неоднократно публично говорили об отсутствии коммуникации у властной команды с американской администрацией, что создает риск для государства", — пишет он.

По его словам, цель разговора с американской стороной сводилась к оружию, разведке, санкциям против России, финансовой поддержке, свободе и демократии.

Порошенко подчеркнул, что его команда всегда была и есть категорически против выборов во время войны.

"Мы говорили и говорим, что выборы возможны после прекращения огня и подписания мирного соглашения с гарантиями безопасности для Украины. После этого очевидно закончится военное положение. И не позднее чем через 180 дней в стране должны состояться свободные, демократические выборы, которые обеспечат волеизъявление граждан и доверие свободного мира", — отметил политик.

Он добавил, что в разговорах с союзниками всегда настаивает на увеличении поставок оружия, на усилении санкций против России и на тех красных линиях, которые недопустимо пересекать в мирных переговорах.

Пост Порошенко. Фото: скриншот

Пост Порошенко. Фото: скриншот

Комментарий Тимошенко

Глава "Батькивщины" отметила, что Украина готова к переговорам по завершению войны под лидерством Трампа.

"Команда "Батькивщины" ведет переговоры со всеми нашими союзниками, способными помогать в скорейшем обеспечении справедливого мира. До этого момента, и я об этом говорила не один раз, о проведении в Украине любых выборов не может быть и речи", — добавила она.

Пост Тимошенко. Фото: скриншот

Напомним, Politico сообщило, что высокопоставленные чиновники из окружения Трампа тайно пообщались с Тимошенко и соратниками Порошенко.

Также Трамп выступил с речью в Конгрессе, во время которой сделал несколько заявлений о войне в Украине и Зеленского.