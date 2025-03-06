Оточення Трампа провело таємні переговори з Тимошенко та партією Порошенка

Лідер США Дональд Трамп. Фото: Win McNamee/Pool via REUTERS/File Photo

Високопосадовці з оточення лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа поспілкувалися з Юлією Тимошенко та членами партії Петра Порошенка. Зазначається, що проводили таємні переговори.

Про це повідомляє Politico.

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Переговори з Тимошенко та оточенням Порошенка

"Четверо високопоставлених членів оточення Дональда Трампа провели таємні переговори з деякими з провідних політичних опонентів Володимира Зеленського в Києві, саме тоді, коли Вашингтон об’єднався з Москвою у прагненні звільнити Президента України з посади", — йдеться у матеріалі.

За інформацією ЗМІ, переговори були проведені з лідером "Батьківщини" Юлією Тимошенко і членами партії "ЄС" Петра Порошенка. Основною темою розмови були швидкі президентські вибори.

"Помічники Трампа впевнені, що Зеленський програє будь-які вибори через втому від війни та суспільне розчарування розгулом корупції", — пише Politico.

Хоча рейтинг Зеленського поступово знижувався протягом декількох років, він зріс після суперечки в Білому домі. Останнє опитування показало, що він зберігає лідерство в президентських перегонах.

"Офіційна позиція адміністрації США полягає в тому, що Трамп не втручається у внутрішню політику України. Цього тижня міністр торгівлі Говард Лутнік заперечив, що його бос "втручається в українську політику", додавши, що все, чого хоче Трамп — це бути партнером для миру. Але поведінка Трампа та його чиновників свідчить про зовсім протилежне. Трамп звинуватив Зеленського в тому, що він "диктатор без виборів", а директор Національної розвідки США Тулсі Габбард безпідставно звинуватила Київ у скасуванні виборів", — йдеться у матеріалі.

Підтримка Зеленського в Україні

Як зазначає Politico, хоча в оточенні Трампа можуть сподіватися, що вибори завдадуть удару по лідерству Зеленському, він все одно залишається значно популярнішим за Тимошенко та Порошенка.

Нове опитування показало, що 44% заявили про підтримку Зеленського на президентських виборах.

"Ключовим моментом у всіх планах, які обговорюються кулуарно, є проведення президентських виборів після досягнення тимчасового припинення вогню, але до початку повномасштабних мирних переговорів у повному обсязі. Ідею дострокових президентських виборів також проштовхує Кремль, який роками хотів позбутися Зеленського", — зазначає видання.

Водночас як Тимошенко, так і Порошенко відкрито висловлювалися проти проведення виборів до завершення бойових дій. Аналогічну позицію зайняв і мер Києва Віталій Кличко.

Втім, як зазначив у коментарі для Politico провідний республіканський експерт із зовнішньої політики, "представники Порошенка та Тимошенко активно спілкуються з оточенням Трампа, намагаючись показати себе як більш зручних партнерів. Вони готові йти на поступки, на які Зеленський не погоджується".

Нагадаємо, Зеленський запровадив санкції проти Порошенка. Йдеться про блокування активів, обмеження торгівельних операцій, заборону на виведення капіталу за кордон та інші фінансові обмеження.

Також Трамп заявив, що може повернутися до питання про надання військової допомоги Україні, але лише за певної умови.