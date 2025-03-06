Окружение Трампа провело тайные переговоры с Тимошенко и партией Порошенко

Лидер США Дональд Трамп. Фото: Win McNamee/Pool via REUTERS/File Photo

Высокопоставленные чиновники из окружения лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа пообщались с Юлией Тимошенко и членами партии Петра Порошенко. Отмечается, что проводили тайные переговоры.

Об этом сообщает Politico.

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"Четверо высокопоставленных членов окружения Дональда Трампа провели тайные переговоры с некоторыми из ведущих политических оппонентов Владимира Зеленского в Киеве, именно тогда, когда Вашингтон объединился с Москвой в стремлении уволить Президента Украины с должности", — говорится в материале.

По информации СМИ, переговоры были проведены с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко и членами партии "ЕС" Петра Порошенко. Основной темой разговора были скорые президентские выборы.

"Помощники Трампа уверены, что Зеленский проиграет любые выборы из-за усталости от войны и общественного разочарования разгулом коррупции", — пишет Politico.

Хотя рейтинг Зеленского постепенно снижался в течение нескольких лет, он вырос после спора в Белом доме. Последний опрос показал, что он сохраняет лидерство в президентской гонке.

"Официальная позиция администрации США заключается в том, что Трамп не вмешивается во внутреннюю политику Украины. На этой неделе министр торговли Говард Лутник отрицал, что его босс "вмешивается в украинскую политику", добавив, что все, чего хочет Трамп — это быть партнером для мира. Но поведение Трампа и его чиновников свидетельствует о совершенно противоположном. Трамп обвинил Зеленского в том, что он "диктатор без выборов", а директор Национальной разведки США Тулси Габбард безосновательно обвинила Киев в отмене выборов", — говорится в материале.

Поддержка Зеленского в Украине

Как отмечает Politico, хотя в окружении Трампа могут надеяться, что выборы нанесут удар по лидерству Зеленскому, он все равно остается значительно популярнее Тимошенко и Порошенко.

Новый опрос показал, что 44% заявили о поддержке Зеленского на президентских выборах.

"Ключевым моментом во всех планах, которые обсуждаются кулуарно, является проведение президентских выборов после достижения временного прекращения огня, но до начала полномасштабных мирных переговоров в полном объеме. Идею досрочных президентских выборов также проталкивает Кремль, который годами хотел избавиться от Зеленского", — отмечает издание.

В то же время как Тимошенко, так и Порошенко открыто высказывались против проведения выборов до завершения боевых действий. Аналогичную позицию занял и мэр Киева Виталий Кличко.

Впрочем, как отметил в комментарии для Politico ведущий республиканский эксперт по внешней политике, "представители Порошенко и Тимошенко активно общаются с окружением Трампа, пытаясь показать себя как более удобных партнеров. Они готовы идти на уступки, на которые Зеленский не соглашается".

Напомним, Зеленский ввел санкции против Порошенко. Речь идет о блокировании активов, ограничении торговых операций, запрете на вывод капитала за границу и других финансовых ограничениях.

Также Трамп заявил, что может вернуться к вопросу о предоставлении военной помощи Украине, но только при определенном условии.