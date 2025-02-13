РНБО ввела санкції проти Порошенка, Коломойського та інших відомих осіб

Експрезидент України Петро Порошенко. Фото: УНІАН

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким запровадив санкції проти низки відомих осіб, серед яких колишній президент Петро Порошенко, бізнесмени Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Костянтин Жеваго, а також проросійський політик Віктор Медведчук.

Відповідний указ з'явився на сайті Офісу Президента України.

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Згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони, яке набуло чинності після підписання президентом, санкції передбачають блокування активів, обмеження торгівельних операцій, заборону на виведення капіталу за кордон та інші фінансові обмеження.

Указ Президента України. Фото: скриншот

Причини введення санкцій офіційно не коментуються, проте всі зазначені особи вже неодноразово ставали фігурантами скандалів і розслідувань. Зокрема, Ігор Коломойський перебуває під слідством за підозрою у відмиванні коштів, а Віктор Медведчук був позбавлений громадянства та обміняний до Росії в рамках великого обміну полоненими.

Витяг із документа про санкції. Фото: скриншот

Документ про санкції. Фото: скриншот

Хто такий Геннадій Боголюбов

Геннадій Боголюбов — український підприємець, співвласник фінансово-промислової групи "Приват", колишній партнер Ігоря Коломойського. Разом із ним Боголюбов володів ПриватБанком, який у 2016 році був націоналізований після виявлення значних фінансових зловживань. Бізнесмен також має інтереси в нафтовій, хімічній та металургійній галузях. Вважається одним із найбагатших українців, тривалий час проживає за кордоном.

Що відомо про Костянтина Жеваго

Костянтин Жеваго – український бізнесмен і політик, засновник групи Ferrexpo, одного з найбільших світових виробників залізорудних окатків. Колишній народний депутат України, фігурант кримінальних справ, пов’язаних із розкраданням коштів банку "Фінанси та кредит", який йому належав. Жеваго оголошували у міжнародний розшук, проте він продовжує керувати своїм бізнесом із-за кордону. У серпні 2023 року НАБУ повідомило про підозру Жеваго у підкупі голови та суддів Верховного суду України.

Рішення РНБО. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація від поінформованих джерел, що РНБО планує ввести санкції проти п'яти українських олігархів. У переліку санкцій був й Петро Порошенко, який згодом відреагував у відеозверненні на таке рішення.