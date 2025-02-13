РНБО ввела санкції проти Порошенка, Коломойського та інших відомих осіб

РНБО офіційно ввела санкції проти Порошенка та Коломойського
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким запровадив санкції проти низки відомих осіб, серед яких колишній президент Петро Порошенко, бізнесмени Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Костянтин Жеваго, а також проросійський політик Віктор Медведчук.
Відповідний указ з'явився на сайті Офісу Президента України.
Зеленський підписав указ про введення санкцій проти низки топпосадовців та бізнесменів
Згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони, яке набуло чинності після підписання президентом, санкції передбачають блокування активів, обмеження торгівельних операцій, заборону на виведення капіталу за кордон та інші фінансові обмеження.
Причини введення санкцій офіційно не коментуються, проте всі зазначені особи вже неодноразово ставали фігурантами скандалів і розслідувань. Зокрема, Ігор Коломойський перебуває під слідством за підозрою у відмиванні коштів, а Віктор Медведчук був позбавлений громадянства та обміняний до Росії в рамках великого обміну полоненими.
Хто такий Геннадій Боголюбов
Геннадій Боголюбов — український підприємець, співвласник фінансово-промислової групи "Приват", колишній партнер Ігоря Коломойського. Разом із ним Боголюбов володів ПриватБанком, який у 2016 році був націоналізований після виявлення значних фінансових зловживань. Бізнесмен також має інтереси в нафтовій, хімічній та металургійній галузях. Вважається одним із найбагатших українців, тривалий час проживає за кордоном.
Що відомо про Костянтина Жеваго
Костянтин Жеваго – український бізнесмен і політик, засновник групи Ferrexpo, одного з найбільших світових виробників залізорудних окатків. Колишній народний депутат України, фігурант кримінальних справ, пов’язаних із розкраданням коштів банку "Фінанси та кредит", який йому належав. Жеваго оголошували у міжнародний розшук, проте він продовжує керувати своїм бізнесом із-за кордону. У серпні 2023 року НАБУ повідомило про підозру Жеваго у підкупі голови та суддів Верховного суду України.
Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація від поінформованих джерел, що РНБО планує ввести санкції проти п'яти українських олігархів. У переліку санкцій був й Петро Порошенко, який згодом відреагував у відеозверненні на таке рішення.
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