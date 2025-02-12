РНБО запровадила санкції проти Петра Порошенка

Петро Порошенко. Фото: Суспільне

Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції проти Петра Порошенка. Повідомляється, що це може бути пов'язане зі статтею про "державну зраду".

Про це Forbes Ukraine повідомили два обізнаних джерела, один з яких був присутній на засіданні РНБО.

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Санкції проти Петра Порошенка

На сьогоднішньому засіданні РНБО були запроваджені санкції проти пʼятого президента України, а нині народного депутата та бізнесмена Петра Порошенка. Один зі співрозмовників Forbes Ukraine зробив припущення, що може йтися про "статтю державна зрада".

Раніше ми писали, що регламентний комітет Верховної Ради рекомендував відсторонити Петра Порошенка від засідань на пів року. Таке рішення ухвалили після конфлікту колишнього президента з нардепом "Слуги народу" Богданом Яременком.

Нагадуємо, зірки "Кварталу 95" Ірина Сопонару та Володимир Остапчук висміяли колишнього президента України Петра Порошенка. Зокрема, звернули увагу на його декларацію.