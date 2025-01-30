Комітет ВР підтримав відсторонення Порошенка від засідань

Петро Порошенко. Фото: Українська правда

Регламентний комітет Верховної Ради рекомендував відсторонити Петра Порошенка від засідань на пів року. Таке рішення прийняли після конфлікту колишнього президента з нардепом "Слуги народу" Богданом Яременком.

Про це повідомив народний депутат Микола Княжицький у Facebook в четвер, 30 січня.

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Як зазначив Княжицький, за позбавлення Петра Порошенка можливості бути на засіданнях Верховної Ради проголосували депутати ОПЗЖ за підтримки "Слуг народу". Остаточне рішення має прийняти парламентом — голосування може відбутися вже наступного тижня.

Повідомлення Миколи Княжицького. Фото: скриншот

Конфлікт Порошенка з Яременком

39 нардепів зі "Слуги народу" ініціювали відсторонення Порошенка після його конфлікту з Богданом Яременком. Між політиками сталася суперечка, яка переросла в нецензурну лайку на адресу Яременка. Після цього до регламентного комітету звернулись з проханням заборонити Порошенку брати участь у засіданнях Верховної Ради.

Нагадаємо, раніше голова Комітету з питань антикорупційної політики у ВР Анастасія Радіна закликала Рустема Умєрова піти у відставку. Це сталося після того, як міністр оборони самостійно ухвалив рішення про призначення нового керівника АОЗ.

Також у Верховній Раді підтримали законопроєкт №11321. Він передбачає відкриття засідань комітетів для журналістів та представників медіа.