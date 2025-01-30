Комитет ВР поддержал отстранение Порошенко от заседаний

Петр Порошенко. Фото: Українська правда

Регламентный комитет Верховной Рады рекомендовал отстранить Петра Порошенко от заседаний на полгода. Такое решение приняли после конфликта бывшего президента с нардепом "Слуги народа" Богданом Яременко.

Об этом сообщил народный депутат Николай Княжицкий в Facebook в четверг, 30 января.

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Как отметил Княжицкий, за лишение Петра Порошенко возможности быть на заседаниях Верховной Рады проголосовали депутаты ОПЗЖ при поддержке "Слуг народа". Окончательное решение должен принять парламент — голосование может состояться уже на следующей неделе.

Сообщение Николая Княжицкого. Фото: скриншот

Конфликт Порошенко с Яременко

39 нардепов из "Слуги народа" инициировали отстранение Порошенко после его конфликта с Богданом Яременко. Между политиками произошла перепалка, которая переросла в нецензурную брань в адрес Яременко. После этого в регламентный комитет обратились с просьбой запретить Порошенко участвовать в заседаниях Верховной Рады.

Напомним, ранее глава Комитета по вопросам антикоррупционной политики в ВР Анастасия Радина призвала Рустема Умерова уйти в отставку. Это произошло после того, как министр обороны самостоятельно принял решение о назначении нового руководителя АОЗ.

Также в Верховной Раде поддержали законопроект №11321. Он предусматривает открытие заседаний комитетов для журналистов и представителей медиа.