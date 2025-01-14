Верховна Рада дозволила журналістам бути присутніми на засіданні комітетів

ВРУ відкриє засідання комітетів для громадськості та журналістів
Верховна Рада України підтримала законопроєкт №11321, який вносить зміни до законодавства для діяльності медіа, журналістів та забезпечення громадян доступом до інформації під час засідання комітетів. За ухвалення документа в цілому проголосували 286 депутатів.
Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.
Верховна Рада стане відкритішою для медіа та громадськості
Цей закон передбачає важливі зміни у роботі парламентських комітетів. Зокрема, обов’язковим стає відкриття засідань комітетів, а порядок денний таких засідань має бути опублікований за 24 години до їх початку.
Також запроваджується обов’язкова трансляція засідань комітетів Верховної Ради. Проте, під час війни або надзвичайних ситуацій допускається затримка у трансляції до 24 годин.
Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада України продовжила термін дії закону про добровільне повернення із СЗЧ.
А Президент України Володимир Зеленський нещодавно підписав закон про формування публічного переліку терористичних організацій.
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