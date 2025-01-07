В Україні створять публічний перелік терористичних організацій

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає формування та ведення переліку терористичних організацій. Він спрямований на забезпечення національної безпеки України та опередження, виявлення і припинення терористичної діяльності.

Про це повідомляється на сайті парламенту у вівторок, 7 січня.

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Мета закону

Формуванням та веденням переліку займатиметься Служба безпеки України. До переліку включатимуть організації чи групи, які займаються терористичною діяльністю як на території України, так і за її межами, створюють загрозу національній безпеці України та незалежно від наявності юридичного статусу чи реєстрації в Україні або за кордоном.

Включення або виключення організації (групи) здійснюватиме Антитерористичний центр при СБУ протягом 3 або 15 робочих днів. Рішення ухвалюватиметься на основі висновків Антитерористичного центру, погоджених із заінтересованими державними органами та розвідкою.

Закон передбачає, що політичні партії, зареєстровані в Україні відповідно до чинного законодавства, не включатимуться до переліку.

Перелік терористичних організацій буде формуватись відкрито. Відомості публікуватимуться на офіційному вебсайті Служби безпеки України та на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.

Раніше МЗС і Мін'юст РФ доповіли диктатору Володимиру Путіну про можливість виключення Талібану зі списку заборонених організацій, а міністр закордонних справ Сергій Лавров зазначив, що Талібан є "реальною силою" в Афганістані.

Також ми писали, що в районі Данді-Патан афганської провінції Пактія відбулися запеклі бої між талібами та пакистанськими прикордонними військами.