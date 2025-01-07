Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Зеленский подписал закон о террористических организациях — детали arrow

Зеленский подписал закон о террористических организациях — детали

7 января 2025 20:09
Катерина Османская - Редактор
В Украине создадут публичный перечень террористических организаций
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Катерина Османская - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает формирование и ведение перечня террористических организаций. Он направлен на обеспечение национальной безопасности Украины и предупреждение, выявление и пресечение террористической деятельности.

Об этом сообщается на сайте парламента во вторник, 7 января.

Читайте также:

Цель закона 

Формированием и ведением перечня будет заниматься Служба безопасности Украины. В перечень будут включать организации или группы, которые занимаются террористической деятельностью как на территории Украины, так и за ее пределами, создают угрозу национальной безопасности Украины и независимо от наличия юридического статуса или регистрации в Украине или за рубежом.

Включение или исключение организации (группы) будет осуществлять Антитеррористический центр при СБУ в течение 3 или 15 рабочих дней. Решение будет приниматься на основе выводов Антитеррористического центра, согласованных с заинтересованными государственными органами и разведкой.

Закон предусматривает, что политические партии, зарегистрированные в Украине в соответствии с действующим законодательством, не будут включаться в перечень.  

Перечень террористических организаций будет формироваться открыто. Сведения будут публиковаться на официальном веб-сайте Службы безопасности Украины и на Едином государственном веб-портале открытых данных.

Ранее МИД и Минюст РФ доложили диктатору Владимиру Путину о возможности исключения Талибана из списка запрещенных организаций, а министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Талибан является "реальной силой" в Афганистане.

Также мы писали, что в районе Данди-Патан афганской провинции Пактия произошли ожесточенные бои между талибами и пакистанскими пограничными войсками.

Владимир Зеленский закон террористы документы война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:11 Льготы для ветеранов труда — какая помощь доступна в 2025 году

21:09 Переписки украинцев хотят открыть — что известно

20:55 Терехов объяснил, почему партнеры не инвестируют в Харьков

20:49 Вступление Украины в ЕС — Зеленский провел совещание

20:33 Отключения света в Одессе — какие прогнозы на завтра

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

20:11 Трамп назвал новые сроки прекращения войны России против Украины

20:09 Зеленский подписал закон о террористических организациях — детали

20:02 Трамп заявил, что Украина не может быть членом НАТО

20:00 Когда супруги служат — кто имеет право уволиться

Text

19:43 Железняк назвал причины закрытия ФЛП в Украине

21:11 Льготы для ветеранов труда — какая помощь доступна в 2025 году

21:09 Переписки украинцев хотят открыть — что известно

20:55 Терехов объяснил, почему партнеры не инвестируют в Харьков

20:49 Вступление Украины в ЕС — Зеленский провел совещание

20:33 Отключения света в Одессе — какие прогнозы на завтра

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

20:11 Трамп назвал новые сроки прекращения войны России против Украины

20:09 Зеленский подписал закон о террористических организациях — детали

20:02 Трамп заявил, что Украина не может быть членом НАТО

20:00 Когда супруги служат — кто имеет право уволиться

19:42 Зеленский подписал закон о международных перевозках автобусами

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

6 января 2025

12:35 Цены на золото в январе — сколько стоят драгоценные металлы

5 января 2025

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

Text

19:43 Железняк назвал причины закрытия ФЛП в Украине

Text

17:50 Трамп уже подготовил мирное соглашение — эфир Вечір.LIVE

Text

17:29 Врач объяснил, кому грозит новый вирус из Китая

Text

16:43 В ВСУ объяснили, почему россияне пускают ракеты друг к другу

Text

13:00 План Трампа и визит спецпредставителя по Украине — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:04 Россияне ударили по автобусу в Херсоне — состояние пострадавших

Text

10:33 Экономист указал почему в Украине будет кризис с кадрами

Text

08:00 Заявление Зеленского о Курске и реакция РФ — эфир Ранок.LIVE

6 января 2025
Text

22:56 Это джокер — военный прокомментировал Курскую операцию

Text

22:40 Военный заявил, что в вопросе мобилизации не хватает государства

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году