Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает формирование и ведение перечня террористических организаций. Он направлен на обеспечение национальной безопасности Украины и предупреждение, выявление и пресечение террористической деятельности.

Об этом сообщается на сайте парламента во вторник, 7 января.

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Цель закона

Формированием и ведением перечня будет заниматься Служба безопасности Украины. В перечень будут включать организации или группы, которые занимаются террористической деятельностью как на территории Украины, так и за ее пределами, создают угрозу национальной безопасности Украины и независимо от наличия юридического статуса или регистрации в Украине или за рубежом.

Включение или исключение организации (группы) будет осуществлять Антитеррористический центр при СБУ в течение 3 или 15 рабочих дней. Решение будет приниматься на основе выводов Антитеррористического центра, согласованных с заинтересованными государственными органами и разведкой.

Закон предусматривает, что политические партии, зарегистрированные в Украине в соответствии с действующим законодательством, не будут включаться в перечень.

Перечень террористических организаций будет формироваться открыто. Сведения будут публиковаться на официальном веб-сайте Службы безопасности Украины и на Едином государственном веб-портале открытых данных.

Ранее МИД и Минюст РФ доложили диктатору Владимиру Путину о возможности исключения Талибана из списка запрещенных организаций, а министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Талибан является "реальной силой" в Афганистане.

Также мы писали, что в районе Данди-Патан афганской провинции Пактия произошли ожесточенные бои между талибами и пакистанскими пограничными войсками.