Верховная Рада разрешила журналистам присутствовать на заседании комитетов

Верховная Рада Украины. Фото: УНИАН

Верховная Рада Украины поддержала законопроект №11321, который вносит изменения в законодательство для деятельности медиа, журналистов и обеспечения граждан доступом к информации во время заседания комитетов. За принятие документа в целом проголосовали 286 депутатов.

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

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Сообщение Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Этот закон предусматривает важные изменения в работе парламентских комитетов. В частности, обязательным становится открытие заседаний комитетов, а повестка дня таких заседаний должна быть опубликована за 24 часа до их начала.

Также вводится обязательная трансляция заседаний комитетов Верховной Рады. Однако во время войны или чрезвычайных ситуаций допускается задержка в трансляции до 24 часов.

Напомним, недавно Верховная Рада Украины продлила срок действия закона о добровольном возвращении из СЗЧ.

А Президент Украины Владимир Зеленский недавно подписал закон о формировании публичного перечня террористических организаций.