СНБО ввел санкции против Петра Порошенко
Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против Петра Порошенко. Сообщается, что это может быть связано со статьей о "государственной измене".
Об этом Forbes Ukraine сообщили два осведомленных источника, один из которых присутствовал на заседании СНБО.
Санкции против Петра Порошенко
На сегодняшнем заседании СНБО были введены санкции против пятого президента Украины, а ныне народного депутата и бизнесмена Петра Порошенко. Один из собеседников Forbes Ukraine сделал предположение, что речь может идти о "статье государственная измена".
Ранее мы писали, что регламентный комитет Верховной Рады рекомендовал отстранить Петра Порошенко от заседаний на полгода. Такое решение приняли после конфликта бывшего президента с нардепом "Слуги народа" Богданом Яременко.
Напоминаем, звезды "Квартала 95" Ирина Сопонару и Владимир Остапчук высмеяли бывшего президента Украины Петра Порошенко. В частности, обратили внимание на его декларацию.
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