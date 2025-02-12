СНБО ввел санкции против Петра Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Суспільне

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против Петра Порошенко. Сообщается, что это может быть связано со статьей о "государственной измене".

Об этом Forbes Ukraine сообщили два осведомленных источника, один из которых присутствовал на заседании СНБО.

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Санкции против Петра Порошенко

На сегодняшнем заседании СНБО были введены санкции против пятого президента Украины, а ныне народного депутата и бизнесмена Петра Порошенко. Один из собеседников Forbes Ukraine сделал предположение, что речь может идти о "статье государственная измена".

Ранее мы писали, что регламентный комитет Верховной Рады рекомендовал отстранить Петра Порошенко от заседаний на полгода. Такое решение приняли после конфликта бывшего президента с нардепом "Слуги народа" Богданом Яременко.

Напоминаем, звезды "Квартала 95" Ирина Сопонару и Владимир Остапчук высмеяли бывшего президента Украины Петра Порошенко. В частности, обратили внимание на его декларацию.