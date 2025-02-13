РНБО ввела санкція проти українських бізнесменів — що відомо

Засідання РНБО. Архівне фото: ОП

Рада національної безпеки та оборони під час засідання 12 лютого запровадили санкції ще проти п'яти українських олігархів. До списку потрапив не лише Петро Порошенко.

Про це повідомляє Forbes Ukraine, посилаючись на джерело серед керівництва "Слуги народу".

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Санкції проти українських бізнесменів

Видання повідомили, що крім Петра Порошенка, під санкції потрапили бізнесмени Ігор Коломойський, Костянтин Жеваго і Геннадій Боголюбов. Також у списку колишній народний депутат Віктор Медведчук.

Як відомо, Коломойський передуває під вартою з 2 вересня 2023 року. Його підозрюють у махінаціях в ПриватБанку на 5,8 млрд гривень. Крім того, НАБУ повідомило йому про підозру за схожою справою. А третю підозру бізнесмен отримав 8 травня 2024 року. Його звинувачують у причетності до замаху на вбивство адвоката Сергія Карпенка у 2003 році.

Костянтину Жеваго повідомили про підозру у наданні хабаря голові та суддям Верховного суду в обмін на рішення на його користь у справ в серпня 2023 року.

Проти Боголюбова кримінальну справу відкрило ДБР. Він незаконно виїхав з України за підробленими документами.

А Медведчука у 2022 році затримала СБУ. Незадовго після цього його обміняли на 215 полонених українських захисників. Йому оголосили про підозру у державній зраді та сприянні тероризму.

Нагадаємо, 12 лютого стало відомо, що РНБО запровадила санкції проти Петра Порошенка. Повідомляється, що це може бути пов'язане зі статтею про "державну зраду".

Згодом колишній президент України підтвердив введення санкцій, назвавши це "демонстративною зачисткою політичного поля".