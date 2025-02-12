Санкції проти Петра Порошенка — як прокоментував експрезидент

Петро Порошенко. Фото: скриншот

Нардеп та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко відреагував на запровадження санкцій проти нього Радою національної безпеки і оборони. Він наголосив, що для нього це не стало новиною.

Про це Петро Порошенко сказав у відео, яке опублікував у Facebook у середу, 12 лютого.

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Політик зазначив, що мав усю інформацію про підготовку цієї "провокації".

"Щойно РНБО таки ухвалила антиконституційне, політично мотивоване рішення впровадити проти мене, Петра Порошенка, як проти лідера опозиції та п’ятого президента санкції з абсолютно незаконними обмеженнями", — зазначив він.

Він назвав це рішення злочином. П'ятий президент України закликав Зеленського звітувати за себе, а "не валити все на попередника". Він наголосив на необхідності зберегти державу та обʼєднатися навколо ЗСУ.

Він зазначив, що не збирається здаватися в боротьбі за європейську демократичну Україну. За його словами, його команду ніхто не змусить змінити позицію.

Він додав, що днями вже повернеться із закордонного відрядження.

Нагадаємо, Forbes повідомило, що РНБО запровадила санкції проти Петра Порошенка.

Раніше РНБО запровадила санкції проти "танкерного флоту" РФ і викрадачів українських культурних цінностей.