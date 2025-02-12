Санкции против Петра Порошенко — как прокомментировал экс-президент

Петр Порошенко. Фото: скриншот

Нардеп и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко отреагировал на введение санкций против него Советом национальной безопасности и обороны. Он отметил, что для него это не стало новостью.

Об этом Петр Порошенко сказал в видео, которое опубликовал в Facebook в среду, 12 февраля.

Читайте также:

Санкции против Порошенко

Политик отметил, что имел всю информацию о подготовке этой "провокации".

"Только что СНБО таки принял антиконституционное, политически мотивированное решение ввести против меня, Петра Порошенко, как против лидера оппозиции и пятого президента санкции с абсолютно незаконными ограничениями", — отметил он.

Он назвал это решение преступлением. Пятый президент Украины призвал Зеленского отчитываться за себя, а "не валить все на предшественника". Он отметил необходимость сохранить государство и объединиться вокруг ВСУ.

Он отметил, что не собирается сдаваться в борьбе за европейскую демократическую Украину. По его словам, его команду никто не заставит изменить позицию.

Он заявил, что уже на днях вернется из заграничной командировки.

Напомним, Forbes сообщило, что СНБО ввел санкции против Петра Порошенко.

Ранее СНБО ввел санкции против "танкерного флота" РФ и похитителей украинских культурных ценностей.