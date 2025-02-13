СНБО ввел санкция против украинских бизнесменов — что известно

Заседание СНБО. Архивное фото: ОП

Совет национальной безопасности и обороны во время заседания 12 февраля ввели санкции еще против пяти украинских олигархов. В список попал не только Петр Порошенко.

Об этом сообщает Forbes Ukraine, ссылаясь на источник среди руководства "Слуги народа".

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Санкции против украинских бизнесменов

Издание сообщили, что кроме Петра Порошенко, под санкции попали бизнесмены Игорь Коломойский, Константин Жеваго и Геннадий Боголюбов. Также в списке бывший народный депутат Виктор Медведчук.

Как известно, Коломойский находится под стражей со 2 сентября 2023 года. Его подозревают в махинациях в ПриватБанке на 5,8 млрд гривен. Кроме того, НАБУ сообщило ему о подозрении по похожему делу. А третье подозрение бизнесмен получил 8 мая 2024 года. Его обвиняют в причастности к покушению на убийство адвоката Сергея Карпенко в 2003 году.

Константину Жеваго сообщили о подозрении в даче взятки председателю и судьям Верховного суда в обмен на решение в его пользу по делам в августе 2023 года.

Против Боголюбова уголовное дело открыло ГБР. Он незаконно выехал из Украины по поддельным документам.

А Медведчука в 2022 году задержала СБУ. Вскоре после этого его обменяли на 215 пленных украинских защитников. Ему объявили о подозрении в государственной измене и содействии терроризму.

Напомним, 12 февраля стало известно, что СНБО ввел санкции против Петра Порошенко. Сообщается, что это может быть связано со статьей о "государственной измене".

Впоследствии бывший президент Украины подтвердил введение санкций, назвав это "демонстративной зачисткой политического поля".