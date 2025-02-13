СНБО ввел санкция против украинских бизнесменов — что известно

СНБО ввел санкции против пяти олигархов — кто в списке
Совет национальной безопасности и обороны во время заседания 12 февраля ввели санкции еще против пяти украинских олигархов. В список попал не только Петр Порошенко.
Об этом сообщает Forbes Ukraine, ссылаясь на источник среди руководства "Слуги народа".
Санкции против украинских бизнесменов
Издание сообщили, что кроме Петра Порошенко, под санкции попали бизнесмены Игорь Коломойский, Константин Жеваго и Геннадий Боголюбов. Также в списке бывший народный депутат Виктор Медведчук.
Как известно, Коломойский находится под стражей со 2 сентября 2023 года. Его подозревают в махинациях в ПриватБанке на 5,8 млрд гривен. Кроме того, НАБУ сообщило ему о подозрении по похожему делу. А третье подозрение бизнесмен получил 8 мая 2024 года. Его обвиняют в причастности к покушению на убийство адвоката Сергея Карпенко в 2003 году.
Константину Жеваго сообщили о подозрении в даче взятки председателю и судьям Верховного суда в обмен на решение в его пользу по делам в августе 2023 года.
Против Боголюбова уголовное дело открыло ГБР. Он незаконно выехал из Украины по поддельным документам.
А Медведчука в 2022 году задержала СБУ. Вскоре после этого его обменяли на 215 пленных украинских защитников. Ему объявили о подозрении в государственной измене и содействии терроризму.
Напомним, 12 февраля стало известно, что СНБО ввел санкции против Петра Порошенко. Сообщается, что это может быть связано со статьей о "государственной измене".
Впоследствии бывший президент Украины подтвердил введение санкций, назвав это "демонстративной зачисткой политического поля".
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