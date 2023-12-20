Віктор Медведчук у наручниках. Фото: СБУ

Одним із найбільш значущих обмінів між Україною та Росією став обмін Віктора Медведчука на бійців ЗСУ, включаючи керівників полку "Азов". У цій операції брав участь олігарх Роман Абрамович.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Відомо, що обмін стався 22 вересня 2022 на злітній смузі аеропорту Анкари. Складність цього обміну перевищувала ту, що супроводжувала обмін російського пілота Костянтина Ярошенка на американського морського піхотинця Тревора Ріда.

Видання вказує, що старт переговорів був непростим, оскільки сторони спочатку не прагнули діалогу. При цьому керівник Офісу президента України Андрій Єрмак висловив недовіру до російської сторони.

Обмін було здійснено після того, як голова української розвідки Кирило Буданов зійшов на борт літака, де перебували українські військові, зробив їхні фотографії та відправив їх до Києва.

Кого звільнили у рамках обміну

Крім цього, в рамках обміну було звільнено 10 іноземних добровольців. Літак, який їх перевозив, супроводжувався Романом Абрамовичем до Ер-Ріяду.

В результаті обміну Україна змогла повернути 215 військових, серед яких було п'ять командирів із полку "Азов", у той час, як Росія отримала назад 56 своїх військових. За умовами угоди, бійці "Азова" мали перебувати в Туреччині до завершення військових дій, однак у липні 2023 року їх повернули на батьківщину в Україну.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Віктор Медведчук став власником нової яхти-винищувача у Росії. Стало відомо, що її вартість близько 10 млн доларів.

Також ми повідомляли, що бойовики терористичного угруповання ХАМАС похвалилися затриманням "ізраїльського офіцера". Вони виклали у мережу фотографію кума Путіна Віктора Медведчука.