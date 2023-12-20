Обмен Медведчука на азовцев - появились новые подробности

Виктор Медведчук в наручниках. Фото: СБУ

Одним из самых значимых обменов между Украиной и Россией стал обмен Виктора Медведчука на бойцов ВСУ, включая руководителей полка "Азов". В этой операции принимал участие олигарх Роман Абрамович.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Известно, что обмен произошел 22 сентября 2022 года на взлетной полосе аэропорта Анкары. Сложность данного обмена превышала ту, которая сопровождала обмен российского пилота Константина Ярошенко на американского морского пехотинца Тревора Рида.

Издание указывает, что старт переговоров был непростым, так как стороны изначально не стремились к диалогу. При этом, руководитель Офиса президента УкраиныАндрей Ермак выразил недоверие к российской стороне.

Обмен был осуществлен после того, как глава украинской разведки Кирилл Буданов взошел на борт самолета, где находились украинские военные, сделал их фотографии и отправил их в Киев.

Кого освободили в рамках обмена

Помимо этого, в рамках обмена были освобождены 10 иностранных добровольцев. Самолет, который их перевозил, сопровождался Романом Абрамовичем в Эр-Рияд.

В результате обмена, Украина смогла вернуть 215 военных, среди которых были пять командиров из полка "Азов", в то время как Россия получила обратно 56 своих военных. По условиям соглашения, бойцы "Азова" должны были находиться в Турции до завершения военных действий, однако в июле 2023 года они были возвращены на родину в Украину.

Напомним, ранее мы писали, что Виктор Медведчук стал владельцем новой яхты-истребителя в России. Стало известно, что ее стоимость около 10 млн долларов.

Также мы сообщали, что боевики террористической группировки ХАМАС похвастались задержанием "израильского офицера". Они выложили в сеть фотографию кума Путина Виктора Медведчука.