СНБО ввел санкции против Порошенко, Коломойского и других известных лиц

Экс-президент Украины Петр Порошенко. Фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел санкции против ряда известных лиц, среди которых бывший президент Петр Порошенко, бизнесмены Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Константин Жеваго, а также пророссийский политик Виктор Медведчук.

Соответствующий указ появился на сайте Офиса Президента Украины.

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Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, которое вступило в силу после подписания президентом, санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, запрет на вывод капитала за границу и другие финансовые ограничения.

Указ Президента Украины. Фото: скриншот

Причины введения санкций официально не комментируются, однако все указанные лица уже неоднократно становились фигурантами скандалов и расследований. В частности, Игорь Коломойский находится под следствием по подозрению в отмывании средств, а Виктор Медведчук был лишен гражданства и обменян в Россию в рамках большого обмена пленными.

Выдержка из документа о санкциях. Фото: скриншот

Документ о санкциях. Фото: скриншот

Кто такой Геннадий Боголюбов

Геннадий Боголюбов — украинский предприниматель, совладелец финансово-промышленной группы "Приват", бывший партнер Игоря Коломойского. Вместе с ним Боголюбов владел ПриватБанком, который в 2016 году был национализирован после выявления значительных финансовых злоупотреблений. Бизнесмен также имеет интересы в нефтяной, химической и металлургической отраслях. Считается одним из самых богатых украинцев, длительное время проживает за рубежом.

Что известно о Константине Жеваго

Константин Жеваго — украинский бизнесмен и политик, основатель группы Ferrexpo, одного из крупнейших мировых производителей железорудных окатков. Бывший народный депутат Украины, фигурант уголовных дел, связанных с хищением средств принадлежавшего ему банка "Финансы и кредит". Жеваго объявляли в международный розыск, однако он продолжает управлять своим бизнесом из-за рубежа. В августе 2023 года НАБУ сообщило о подозрении Жеваго в подкупе председателя и судей Верховного суда Украины.

Решение СНБО. Фото: скриншот

Напомним, недавно в СМИ появилась информация от информированных источников, что СНБО планирует ввести санкции против пяти украинских олигархов. В перечне санкций был и Петр Порошенко, который впоследствии отреагировал в видеообращении на такое решение.