Келлог зробив заяву про "сварку" між Зеленським та Трампом

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Спецпредставитель Кит Келлог выступил на мероприятии Совета по международным отношениям. Он сделал заявление о "конфликте" между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом.

Это он сказал во время Совета по международным отношениям.

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"Зеленский стремился, чтобы Трамп публично выступил на его стороне в противостоянии с Россией", — сказал Кtллог.

Также Келлог отметил, однако Трамп имел другое видение ситуации. Он не считал эту встречу возможностью для одной из сторон получить преимущество, а больше сосредотачивался на вопросах мира. Такие разногласия во взглядах вызвали напряженность в общении между лидерами.

Напомним, администрация Трампа планирует отменить возможность легального пребывания в США около 240 тысяч украинских беженцев.

Также стало известно, что пятый президент Украины Петр Порошенко и народный депутат Юлия Тимошенко тайно разговаривали с командой Трампа.