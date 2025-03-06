Келлог зробив заяву про "сварку" між Зеленським та Трампом

Келлог сделал заявление о "ссоре" между Зеленским и Трампом
Спецпредставитель Кит Келлог выступил на мероприятии Совета по международным отношениям. Он сделал заявление о "конфликте" между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом.
Это он сказал во время Совета по международным отношениям.
Что сказал Келлог о Трампе и Зеленском
"Зеленский стремился, чтобы Трамп публично выступил на его стороне в противостоянии с Россией", — сказал Кtллог.
Также Келлог отметил, однако Трамп имел другое видение ситуации. Он не считал эту встречу возможностью для одной из сторон получить преимущество, а больше сосредотачивался на вопросах мира. Такие разногласия во взглядах вызвали напряженность в общении между лидерами.
Напомним, администрация Трампа планирует отменить возможность легального пребывания в США около 240 тысяч украинских беженцев.
Также стало известно, что пятый президент Украины Петр Порошенко и народный депутат Юлия Тимошенко тайно разговаривали с командой Трампа.
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