США усиливают давление на Россию и Украину — Келлог объяснил американский подход

Кит Келлог. Фото: Republican National Convention/Handout via REUTERS

США усиливают давление на Россию и Украину, чтобы подтолкнуть обе стороны к переговорам. Вашингтон использует комбинированный подход, сочетая жесткие меры и стимулирующие предложения — так называемый "метод кнута и пряника".

Об этом заявил спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог во время выступления на мероприятии Совета по международным отношениям в четверг, 6 марта.

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По словам Келлога, влияние на Москву осуществляется через жесткие санкции против российского энергетического сектора и конфискацию активов, которые могут быть использованы для восстановления Украины. Таким образом, США стремятся заставить Кремль согласиться на условия мирного соглашения.

"То, что вы видите сейчас, это срочные попытки администрации Трампа, чтобы посадить обе стороны за стол переговоров, чтобы достичь мирного урегулирования. А это означает метод кнута и пряника в отношении обеих сторон. Сейчас активно давим на Россию, и очевидно, на Украину также", — говорит политик.

Спецпредставитель подчеркнул, что давление на Украину осуществляется через экономические механизмы, в частности соглашения о добыче полезных ископаемых.

"Шире говоря, это соглашение также предусматривает партнерство между США и Украиной, которое сможет подкрепить архитектуру безопасности для Украины на будущее. Если США имеют прямой экономический интерес в Украине, то США имеют и прямой интерес в защите своих инвестиций, что де-факто и является гарантией безопасности для Украины", — подытожил Келлог.

На этом же мероприятии, спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог сделал заявление о "ссоре" между Зеленским и Трампом. Также он сказал, что США хотят возобновить диалог с РФ.