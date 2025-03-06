Соглашение о полезных ископаемых — Келлог ответил, возобновят ли США помощь Украине

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Для прогресса в отношениях между США и Украиной необходимо подписать соглашение о полезных ископаемым. Решение о возобновлении помощи будет принимать американский лидер Дональд Трамп.

Об этом заявил спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог во время выступления на мероприятии Совета по международным отношениям в четверг, 6 марта.

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Келлог во время форума ответил на вопрос о том, какие шаги должна предпринять Украина для восстановления военной помощи США. По его словам, Дональд Трамп четко дал понять, что нынешняя ситуация — это не прекращение поддержки, а лишь пауза.

"Представьте, что вы заключаете контракт на покупку автомобиля или дома. Пока документ не подписан, вы не можете двигаться дальше. Мое мнение и мое личное убеждение заключается в том, что вы не двигаетесь вперед, пока не получите подписанный документ, и точка", — сказал Келлог.

Когда ему напомнили, что президент Владимир Зеленский неоднократно предлагал подписать договор, он отметил, что "предлагать — это одно, а сделать — другое".

На вопрос, возобновят ли США военную поддержку после подписания соглашения, Келлог уточнил, что решение будет принимать непосредственно президент США.

"Я не получал ни одного голоса выборщиков, поэтому не могу говорить за президента. Окончательное решение будет за ним", — подытожил он.

Также во время этого же форума спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог заявил о методе "кнута и пряника" в отношении Киева и Москвы. Также он сказал, что Дональд Трамп хочет перезагрузить отношения с РФ.