Украина завершила переговоры по соглашению об ископаемых — детали от Стефанишиной

Ольга Стефанишина. Фото: facebook.com/olga.kravets.796

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины — министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что страна уже завершила переговоры по соглашению об ископаемых с Соединенными Штатами Америки.

Об этом Ольга Стефанишина сказала журналистам в кулуарах Саммита экспортеров Forbes в пятницу, 14 марта, передает "Интерфакс".

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Стефанишина подчеркнула, что Украина ждет от США даты подписания.

"Соглашение готово, по тексту не ведутся изменения. Переговоры закрыты. Американская сторона не определилась с тем, когда, в каких условиях они хотят его подписать на данном этапе. Украина готова к подписанию в любое время", — отметила она.

Напомним, Стефанишина заявила, что соглашение с США не содержит положений о передаче прав на пользование недрами.

Ранее Зеленский заявил о готовности подписать соглашение с США. По его словам, за кулисами нет никаких секретов.