Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Украина завершила переговоры по соглашению с США, — Стефанишина arrow

Украина завершила переговоры по соглашению с США, — Стефанишина

14 марта 2025 17:47
Аркадий Пастула - Редактор
Украина завершила переговоры по соглашению об ископаемых — детали от Стефанишиной
Ольга Стефанишина. Фото: facebook.com/olga.kravets.796
Аркадий Пастула - Редактор

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины — министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что страна уже завершила переговоры по соглашению об ископаемых с Соединенными Штатами Америки.

Об этом Ольга Стефанишина сказала журналистам в кулуарах Саммита экспортеров Forbes в пятницу, 14 марта, передает "Интерфакс".

Читайте также:

Соглашение о полезных ископаемых

Стефанишина подчеркнула, что Украина ждет от США даты подписания.

"Соглашение готово, по тексту не ведутся изменения. Переговоры закрыты. Американская сторона не определилась с тем, когда, в каких условиях они хотят его подписать на данном этапе. Украина готова к подписанию в любое время", — отметила она.

Напомним, Стефанишина заявила, что соглашение с США не содержит положений о передаче прав на пользование недрами.

Ранее Зеленский заявил о готовности подписать соглашение с США. По его словам, за кулисами нет никаких секретов.

Ольга Стефанишина США Украина добыча полезных ископаемых соглашение полезные ископаемые
Реклама
Реклама
Реклама