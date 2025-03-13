Україна та США готуються підписати угоду про копалини — деталі від Стефанішиної

Ольга Стефанішина. Фото: pravo.ua

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — міністр юстиції України Ольга Стефанішина зазначила, що угода зі Сполученими Штатами Америки не передбачає передання прав на користування надрами. За її словами, не йдеться про будь-які права власності.

Про це Ольга Стефанішина розповіла в інтервʼю "Юридичній практиці" у четвер, 13 березня.

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Стефанішина зауважила, що йдеться про розподіл надходжень до держбюджету, частина з яких генерується у Фонд.

"Після підписання цієї угоди не настають жодні правові наслідки. Тобто Україна не отримує зобов’язань щодо фактичного перерахування коштів чи їх передання. Такі зобов’язання виникнуть тільки після укладення угоди про створення Фонду і, відповідно, проведення всіх необхідних процедур для того, щоби після набрання нею чинності розпочалася робота самої інституції", — наголосила вона.

Угода, яку планують підписати сторони, затверджує політичну домовленість між урядами України та Сполучених Штатів Америки щодо наміру створити Фонд. Стефанішина каже, що текст уже сформували, а також документ схвалив уряд.

"Тобто фактично українська сторона завершила перемовини щодо самого тексту угоди в тому вигляді, в якому він був схвалений, і наразі він готується до підписання", — додала вона.

Нагадаємо, 12 березня український лідер Володимир Зеленський заявив, що готовий підписати угоду зі Штатами щодо копалин.

Також під час зустрічі делегацій США та України в Саудівській Аравії сторони домовилися укласти угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України в найкоротші терміни.