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Стефанишина объяснила, передадут ли США права на ископаемые

13 марта 2025 18:28
Аркадий Пастула - Редактор
Украина и США готовятся подписать соглашение об ископаемых — детали от Стефанишиной
Ольга Стефанишина. Фото: pravo.ua
Аркадий Пастула - Редактор

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины — министр юстиции Украины Ольга Стефанишина отметила, что соглашение с Соединенными Штатами Америки не предусматривает передачу прав на пользование недрами. По ее словам, речь не идет о каких-либо правах собственности.

Об этом Ольга Стефанишина рассказала в интервью "Юридической практике" в четверг, 13 марта.

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Стефанишина отметила, что речь идет о распределении поступлений в госбюджет, часть из которых генерируется в Фонд.

"После подписания этого соглашения не наступают никакие правовые последствия. То есть Украина не получает обязательств по фактическому перечислению средств или их передаче. Такие обязательства возникнут только после заключения соглашения о создании Фонда и, соответственно, проведения всех необходимых процедур для того, чтобы после вступления его в силу началась работа самой институции", — подчеркнула она.

Соглашение, которое планируют подписать стороны, утверждает политическую договоренность между правительствами Украины и Соединенных Штатов Америки о намерении создать Фонд. Стефанишина говорит, что текст уже сформировали, а также документ одобрило правительство.

"То есть фактически украинская сторона завершила переговоры относительно самого текста соглашения в том виде, в котором он был одобрен, и сейчас он готовится к подписанию", — добавила она.

Напомним, 12 марта украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов подписать соглашение со Штатами по ископаемым.

Также во время встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии стороны договорились заключить соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины в кратчайшие сроки.

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