Трамп заявив, що угода про корисні копалини з Україною укладена — йдеться також про власність на АЕС

Угода про копалини з Україною укладена, — Трамп
Угода про рідкісноземельні копалини з Україною укладена. Наразі йде мова про території та власність на електростанції.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, пише Clash Report.
Що відомо про укладення угоди
За словами Трампа, незабаром має відбутися офіційне підписання угоди про корисні копалини з Україною.
"Ми уклали угоду щодо рідкісних земель. Скоро підпишемо. Ми зараз говоримо про територію, — сказав Трамп.
Американський президент також зазначив, що між Києвом і Вашингтоном тривають перемовини щодо власності на електростанцію. Ймовірно, йдеться про тимчасово окуповану Запорізьку АЕС.
"Також мова йде про власність на електростанції", — додав Трамп.
Нагадаємо, Україна завершила переговори щодо угоди про копалини зі Сполученими Штатами Америки. Глава Білого дому Дональд Трамп анонсував її підписання у найкоротші терміни.
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