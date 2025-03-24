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Угода про копалини з Україною укладена, — Трамп

24 березня 2025 19:10
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Трамп заявив, що угода про корисні копалини з Україною укладена — йдеться також про власність на АЕС
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Угода про рідкісноземельні копалини з Україною укладена. Наразі йде мова про території та власність на електростанції.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, пише Clash Report.

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За словами Трампа, незабаром має відбутися офіційне підписання угоди про корисні копалини з Україною.

"Ми уклали угоду щодо рідкісних земель. Скоро підпишемо. Ми зараз говоримо про територію, — сказав Трамп.

 

Трамп про угоду про корисні копалини
Повідомлення Clash Report в Х

Американський президент також зазначив, що між Києвом і Вашингтоном тривають перемовини щодо власності на електростанцію. Ймовірно, йдеться про тимчасово окуповану Запорізьку АЕС.

"Також мова йде про власність на електростанції", — додав Трамп.

 

Трамп про АЕС
Повідомлення Clash Report в Х

Нагадаємо, Україна завершила переговори щодо угоди про копалини зі Сполученими Штатами Америки. Глава Білого дому Дональд Трамп анонсував її підписання у найкоротші терміни.

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