Трамп заявил, что соглашение о полезных ископаемых с Украиной заключено — речь идет также о собственности на АЭС

Соглашение об ископаемых с Украиной заключено, — Трамп
Соглашение о редкоземельных ископаемых с Украиной заключено. Сейчас идет речь о территории и собственности на электростанции.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, пишет Clash Report.
Что известно о заключении соглашения
По словам Трампа, вскоре должно состояться официальное подписание соглашения о полезных ископаемых с Украиной.
"Мы заключили соглашение по редким землям. Скоро подпишем. Мы сейчас говорим о территории, — сказал Трамп.
Американский президент также отметил, что между Киевом и Вашингтоном продолжаются переговоры относительно собственности на электростанцию. Вероятно, речь идет о временно оккупированной Запорожской АЭС.
"Также речь идет о собственности на электростанции", — добавил Трамп.
Напомним, Украина завершила переговоры по соглашению об ископаемых с Соединенными Штатами Америки. Глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал его подписание в кратчайшие сроки.
Читайте Новини.LIVE!