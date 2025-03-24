Трамп заявил, что соглашение о полезных ископаемых с Украиной заключено — речь идет также о собственности на АЭС

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Соглашение о редкоземельных ископаемых с Украиной заключено. Сейчас идет речь о территории и собственности на электростанции.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, пишет Clash Report.

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Что известно о заключении соглашения

По словам Трампа, вскоре должно состояться официальное подписание соглашения о полезных ископаемых с Украиной.

"Мы заключили соглашение по редким землям. Скоро подпишем. Мы сейчас говорим о территории, — сказал Трамп.

Сообщение Clash Report в Х

Американский президент также отметил, что между Киевом и Вашингтоном продолжаются переговоры относительно собственности на электростанцию. Вероятно, речь идет о временно оккупированной Запорожской АЭС.

"Также речь идет о собственности на электростанции", — добавил Трамп.

Сообщение Clash Report в Х

Напомним, Украина завершила переговоры по соглашению об ископаемых с Соединенными Штатами Америки. Глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал его подписание в кратчайшие сроки.