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США та Україна підпишуть угоду про копалини — Трамп сказав коли

20 березня 2025 22:39
Анастасія Писаненко - редактор
США та Україна підпишуть угоду про копалини
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Анастасія Писаненко - редактор

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода з Україною про корисні копалини буде підписана. За його словами, це має статися вже скоро.

Про це американський лідер сказав під час виступу на освітньому заході у Вашингтоні.

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"Скоро ми підпишемо з Україною угоду про корисні копалини", — заявив Трамп.

Конкретних дат президент США поки не назвав.

Нагадаємо, 12 березня український лідер Володимир Зеленський заявив, що готовий підписати угоду зі Штатами щодо копалин.

Також під час зустрічі делегацій США та України в Саудівській Аравії сторони домовилися укласти угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України в найкоротші терміни.

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