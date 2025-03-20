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США и Украина подпишут соглашение об ископаемых — Трамп

20 марта 2025 22:39
Анастасия Писаненко - редактор
США и Украина подпишут соглашение об ископаемых
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Анастасия Писаненко - редактор

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Украиной о полезных ископаемых будет подписано. По его словам это должно произойти уже скоро.

Об этом американский лидер сказал во время выступления на образовательном мероприятии в Вашингтоне.

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"Скоро мы подпишем с Украиной соглашение о полезных ископаемых", — заявил Трамп.

Конкретных дат президент США пока не назвал.

Напомним, 12 марта украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов подписать соглашение со Штатами по ископаемым.

Также во время встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии стороны договорились заключить соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины в кратчайшие сроки.

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