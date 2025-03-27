Когда США и Украина подпишут соглашения о недрах - что известно

В Минфине США назвали сроки подписания соглашения о недрах
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Украина может подписать соглашение о недрах уже на следующей неделе. При этом президент США Дональд Трамп готов без сомнений усилить санкции против России, если это будет необходимо.
Об этом глава Минфина США сказал в интервью американским СМИ, передает Reuters.
Когда США планируют подписать соглашение о недрах
У Бессента спросили о ходе переговоров по заключению соглашения на добычу полезных ископаемых.
"Мы передали завершенный документ об экономическом партнерстве, который сейчас рассматривается украинцами, и мы надеемся перейти к полноценным обсуждениям и, возможно, даже получить подписи на следующей неделе", — ответил он.
Относительно санкций против России, американский министр отметил, что "все будет зависеть от дальнейших действий российского правительства, будут ли санкции усиливаться или уменьшаться".
"Президент Трамп, я думаю, без колебаний усилит санкции, если это даст ему преимущество на переговорах", — уверен Бессент.
Напомним, Украина завершила переговоры по соглашению об ископаемых с США.
Американский лидер Дональд Трамп 24 марта заявил, что документ о минералах был заключен и он ожидает подписания.
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