Когда США и Украина подпишут соглашения о недрах - что известно

Министр финансов США Скотт Бессент. Фото: Reuters

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Украина может подписать соглашение о недрах уже на следующей неделе. При этом президент США Дональд Трамп готов без сомнений усилить санкции против России, если это будет необходимо.

Об этом глава Минфина США сказал в интервью американским СМИ, передает Reuters.

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У Бессента спросили о ходе переговоров по заключению соглашения на добычу полезных ископаемых.

"Мы передали завершенный документ об экономическом партнерстве, который сейчас рассматривается украинцами, и мы надеемся перейти к полноценным обсуждениям и, возможно, даже получить подписи на следующей неделе", — ответил он.

Относительно санкций против России, американский министр отметил, что "все будет зависеть от дальнейших действий российского правительства, будут ли санкции усиливаться или уменьшаться".

"Президент Трамп, я думаю, без колебаний усилит санкции, если это даст ему преимущество на переговорах", — уверен Бессент.

Напомним, Украина завершила переговоры по соглашению об ископаемых с США.

Американский лидер Дональд Трамп 24 марта заявил, что документ о минералах был заключен и он ожидает подписания.