США предлагают Украине кабальную сделку о недрах — что в тексте

Карьер Еристовского горно-обогатительного комбината. Фото: УНИАН

В Вашингтоне заявили, что передали Украине финальную версию проекта экономического партнерства по добыче полезных ископаемых. В этом документе речь идет не только об управлении ресурсами, но и о том, как будут обрабатываться доходы, приниматься решения и будет функционировать совместный Фонд развития. Оказалось, что США втягивают Украину в кабалу и заставят компенсировать оказанную помощь.

Об этом говорится в статье "Европейская правда".

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По логике документа, Украина фактически делегирует значительную часть контроля над разработкой недр вновь созданному "Американо-украинскому инвестиционному фонду реконструкции и развития". Этот фонд будет управляться главным образом американской стороной через DFC (Международную финансовую корпорацию по развитию). DFC получает право назначать ключевых лиц, управлять средствами и влиять на решения без необходимости согласований с Киевом.

Украину хотят заставить компенсировать США всю предоставленную с 2022 года помощь

Особенно резонансным является положение о том, что Украина должна компенсировать США всю помощь, предоставленную с начала полномасштабной войны — как военную, так и финансовую. По оценкам немецкого Института Киля, речь идет по меньшей мере о 123 миллиардах долларов. Соглашение также обязывает Украину ежегодно увеличивать этот "долг" на 4% — то есть наше государство не просто должно рассчитываться за уже оказанную помощь, но и накапливать долговые обязательства.

США хотят взять под полный контроль доходы и управление соглашением

Фонд, который будет наполняться средствами от добычи природных ресурсов, получит половину доходов от новых лицензий и рентных платежей. Украина будет иметь ограниченное влияние на принятие решений, а сама структура фактически будет действовать как американская юрисдикция: налоги будут платиться в США, а обжаловать ее действия придется в суде Нью-Йорка.

Кроме финансовых аспектов, соглашение содержит ряд положений, прямо ограничивающих экономическую свободу Украины. Например, американская сторона требует первоочередного права на все новые инфраструктурные и ресурсные проекты. Только в случае отказа США Украина сможет привлекать других инвесторов, но даже тогда она обязана передавать партнерам из США все детали переговоров, включая конфиденциальную информацию. При этом украинская сторона не будет иметь права предлагать более выгодные условия ни одной другой стране в течение года.

Также недропользователи, которые будут разрабатывать критически важные ископаемые, не смогут продавать продукцию покупателям из стран, которые DFC будет считать стратегическими конкурентами. Это может поставить под угрозу экспортные интересы Украины, в частности в контексте евроинтеграции.

Соглашение о полезных ископаемых — скорее бизнес-контракт, чем международный договор

Документ выглядит как коммерческий контракт, а не как межгосударственное соглашение. Более того, авторы проекта проигнорировали требование обязательной ратификации Верховной Радой — без чего договор не будет иметь юридической силы. Собственно, на документе даже указаны контакты американской юридической фирмы Arnold & Porter, которая, вероятно, работала над его подготовкой.

Напомним, народный депутат Ярослав Железняк раскритиковал текст соглашения о добыче полезных ископаемых в Украине и объяснил, какие опасные условия в нем содержатся.

Между тем в США назвали сроки, когда соглашение о полезных ископаемых должно быть подписано.

В свою очередь Президент Украины Владимир Заленский заявил, что пока рано говорить о заключении соглашения о полезных ископаемых, и назвал причину, что именно тормозит этот процесс.