Железняк пояснив, чим небезпечна угода про корисні копалини

Видобуток нафти. Фото ілюстративне: Pexels

Народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив інформацію про черговий виток перемовин між Україною та США щодо використання українських корисних копалин. За його словами, 23 березня українській стороні було передано новий проєкт угоди, який він отримав від представників уряду. Документ налічує 58 сторінок і, за словами нардепа, містить небезпечні для України умови.

Про це Ярослав Железняк написав на своїй сторінці у Telegram.

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Текст угоди про копалини не є фінальним, але містить багато "підводних каменів" для України

Железняк наголосив, що текст, який опинився в нього на руках, не є фінальним, однак він уже зараз суттєво відрізняється від попереднього меморандуму про наміри. Цього разу йдеться про повноцінну та юридично деталізовану угоду, яка, на його переконання, вигідна переважно американській стороні.

Згідно з цим документом, передбачається створення органу управління з п’яти осіб, троє з яких — представники США з правом вето. Угода охоплює весь спектр корисних копалин на території України, зокрема нафту, газ та інші ресурси — як нові, так і ті, що вже розробляються. Участь у видобутку можуть брати як державні, так і приватні компанії.

Повідомлення Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Усі надходження від видобутку мають одразу конвертуватися у валюту, а кошти фонду, який створюється, виводитимуться за кордон. У разі невиконання умов з української сторони, перед Україною передбачається обов’язок доплати. При цьому внеском США до цього фонду вважається вже надана допомога з 2022 року. Американська сторона має пріоритетне право на отримання прибутків (роялті), а Україна — лише після цього, з фіксованою часткою у 4%.

Угода про копалини є безстроковою і змінювати чи скасовувати її має право лише США

Окрім того, угода, за інформацією Железняка, діє безстроково. Зміни до неї або припинення можливі лише за згодою США. Також документ надає американській стороні переважне право на реалізацію будь-яких нових інфраструктурних проєктів і право вето на продаж українських ресурсів іншим державам.

Нардеп також зазначив, що в документі взагалі відсутні згадки про безпекові гарантії чи співпрацю в оборонній сфері. Він підкреслив, що цей текст ще може бути змінений, однак у нинішньому вигляді його ухвалення Верховною Радою є вкрай проблематичним.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що угоду про корисні копалини вже укладено.

Натомість президент Володимир Зеленський заявив, що деталі угоди ще вивчаються.