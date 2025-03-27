Железняк объяснил, чем опасно соглашение о полезных ископаемых

Добыча нефти. Фото иллюстративное: Pexels

Народный депутат Ярослав Железняк обнародовал информацию об очередном витке переговоров между Украиной и США по использованию украинских полезных ископаемых. По его словам, 23 марта украинской стороне был передан новый проект соглашения, который он получил от представителей правительства. Документ насчитывает 58 страниц и, по словам нардепа, содержит опасные для Украины условия.

Об этом Ярослав Железняк написал на своей странице в Telegram.

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Текст соглашения об ископаемых не является финальным, но содержит много "подводных камней" для Украины

Железняк отметил, что текст, который оказался у него на руках, не является финальным, однако он уже сейчас существенно отличается от предыдущего меморандума о намерениях. На этот раз речь идет о полноценном и юридически детализированном соглашении, которое, по его убеждению, выгодно преимущественно американской стороне.

Согласно этому документу, предусматривается создание органа управления из пяти человек, трое из которых — представители США с правом вето. Соглашение охватывает весь спектр полезных ископаемых на территории Украины, в частности нефть, газ и другие ресурсы — как новые, так и те, что уже разрабатываются. Участие в добыче могут принимать как государственные, так и частные компании.

Сообщение Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Все поступления от добычи должны сразу конвертироваться в валюту, а средства фонда, который создается, будут выводиться за границу. В случае невыполнения условий с украинской стороны, перед Украиной предусматривается обязанность доплаты. При этом взносом США в этот фонд считается уже оказанная помощь с 2022 года. Американская сторона имеет приоритетное право на получение доходов (роялти), а Украина — только после этого, с фиксированной долей в 4%.

Соглашение об ископаемых является бессрочным и изменять или отменять его имеет право только США

Кроме того, соглашение, по информации Железняка, действует бессрочно. Изменения в него или прекращение возможны только с согласия США. Также документ предоставляет американской стороне преимущественное право на реализацию любых новых инфраструктурных проектов и право вето на продажу украинских ресурсов другим государствам.

Нардеп также отметил, что в документе вообще отсутствуют упоминания о гарантиях безопасности или сотрудничестве в оборонной сфере. Он подчеркнул, что этот текст еще может быть изменен, однако в нынешнем виде его принятие Верховной Радой является крайне проблематичным.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о полезных ископаемых уже заключено.

Зато президент Владимир Зеленский заявил, что детали соглашения еще изучаются.