Нова угода про корисні копалини зі США — Зеленський пояснив, що це значить

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Нова угода про корисні копалини зі США — це розширена версія попередньої рамкової домовленості. Наразі всі деталі документа ще вивчаються.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції у вівторок, 25 березня.

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Зеленський розповів про нову угоду зі США, яка стосується видобутку корисних копалин. За його словами, це комплексний документ, що розроблений на основі попередніх домовленостей.

"Команда брифінгувала мене щодо нової угоди. Це велика угода, яка відображає бачення американської сторони. Раніше ми мали рамкову угоду, а тепер нам запропонували одразу розширений варіант", — зазначив глава держави.

Президент додав, що наразі деталі угоди ще вивчаються. Він доручив провести аналіз документа, щоб ретельно розібратися в його положеннях. Після цього угоду винесуть на розгляд парламенту для ратифікації.

"Деталей у мене поки що немає. Я попросив ретельно вивчити цю угоду, зробити повний аналіз усіх деталей, після чого ми проведемо обговорення. Важливо зрозуміти, що це серйозний документ, який, найімовірніше, потребуватиме співпраці з обома сторонами. Після цього він буде винесений на розгляд парламенту для ратифікації", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Україна завершила переговори щодо угоди про копалини зі США. Американський лідер Дональд Трамп 24 березня заявив, що документ про мінерали було укладено і він очікує на підписання.