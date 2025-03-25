Новое соглашение о полезных ископаемых с США — Зеленский объяснил, что это значит

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Новое соглашение о полезных ископаемых с США — это расширенная версия предыдущей рамочной договоренности. Сейчас все детали документа еще изучаются.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции во вторник, 25 марта.

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Зеленский рассказал о новом соглашении с США, которое касается добычи полезных ископаемых. По его словам, это комплексный документ, разработанный на основе предыдущих договоренностей.

"Команда брифинговала меня по новому соглашению. Это большое соглашение, которое отражает видение американской стороны. Ранее мы имели рамочное соглашение, а теперь нам предложили сразу расширенный вариант", — отметил глава государства.

Президент добавил, что сейчас детали соглашения еще изучаются. Он поручил провести анализ документа, чтобы тщательно разобраться в его положениях. После этого соглашение вынесут на рассмотрение парламента для ратификации.

"Деталей у меня пока что нет. Я попросил тщательно изучить это соглашение, сделать полный анализ всех деталей, после чего мы проведем обсуждение. Важно понять, что это серьезный документ, который, скорее всего, потребует сотрудничества с обеими сторонами. После этого он будет вынесен на рассмотрение парламента для ратификации", — подытожил Зеленский.

Напомним, Украина завершила переговоры по соглашению об ископаемых с США. Американский лидер Дональд Трамп 24 марта заявил, что документ о минералах был заключен и он ожидает подписания.