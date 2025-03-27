Зеленський розкрив деталі угоди по корисним копалинам

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі зарано говорити про укладання угоди щодо корисних копалин. Це він пояснив тим, що її формат неодноразово змінювався.

Про це український лідер заявив під час пресконференції у Парижі після зустрічі лідерів щодо підтримки України та безпеки у Європі у четвер, 27 березня.

Читайте також:

Зеленський прокоментував домовленість щодо корисних копалин

"Поки що в Вашингтон не збираюся їхати, тому що немає такого питання на порядку денному. Друге, ми маємо дуже багато цих договорів про корисні капали. І тому я хотів би до цього ставитись не теоретично, а практично: коли буде кінцева версія від США того чи іншого договору, чергового, тому що постійно змінюються умови", — сказав Зеленський під час пресконференції у Парижі після зустрічі лідерів щодо підтримки України та безпеки у Європі.

За його словами, зараз команди України та США працюють над цим питанням, оскільки "Америка зараз змінює ці правила і пропонує одразу угоду повну, а повна угода потребує детального вивчення". Окрім того, такі серйозні угоди ратифікуються в парламенті, але перед цим необхідно, щоб над ними працювали юристи.

"Тобто спочатку юристи працювали над однією угодою, потім над другою, в кінці кінців домовились про рамкову угоду", — пояснив президент.

Він зазначив, що "поки дуже рано говорити про угоду, варіант якої неодноразово змінювався".

Нагадаємо, Україна завершила переговори щодо угоди про копалини зі США.

Американський лідер Дональд Трамп 24 березня заявив, що документ про мінерали було укладено і він очікує на підписання.