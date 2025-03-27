Зеленский раскрыл детали сделки по полезным ископаемым

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока рано говорить о заключении соглашения по полезным ископаемым. Это он объяснил тем, что его формат неоднократно менялся.

Об этом украинский лидер заявил во время пресс-конференции в Париже после встречи лидеров по поддержке Украины и безопасности в Европе в четверг, 27 марта.

Читайте также:

Зеленский прокомментировал договоренность по полезным ископаемым

"Пока в Вашингтон не собираюсь ехать, потому что нет такого вопроса на повестке дня. Второе, мы имеем очень много этих договоров о полезных ископаемых. И поэтому я хотел бы к этому относиться не теоретически, а практически: когда будет конечная версия от США того или иного договора, очередного, потому что постоянно меняются условия", — сказал Зеленский во время пресс-конференции в Париже после встречи лидеров по поддержке Украины и безопасности в Европе.

По его словам, сейчас команды Украины и США работают над этим вопросом, поскольку "Америка сейчас меняет эти правила и предлагает сразу соглашение полное, а полное соглашение требует детального изучения". Кроме того, такие серьезные соглашения ратифицируются в парламенте, но перед этим необходимо, чтобы над ними работали юристы.

"То есть сначала юристы работали над одним соглашением, потом над вторым, в конце концов договорились о рамочном соглашении", — пояснил президент.

Он отметил, что "пока очень рано говорить о соглашении, вариант которого неоднократно менялся".

Напомним, Украина завершила переговоры по соглашению об ископаемых с США.

Американский лидер Дональд Трамп 24 марта заявил, что документ о минералах был заключен и ожидает подписания.