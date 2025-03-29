Соглашение об ископаемых с США — подпишет ли Украина новый вариант

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Новый вариант соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США не предусматривает гарантий безопасности. Напротив, документ создает предпосылки для потенциального дальнейшего напряжения между странами, поскольку Белый дом настаивает на доступе к природным ресурсам Украины.

Об этом пишет The Washington Post в субботу, 29 марта.

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Новый вариант соглашения от США поступил Украине в пятницу, 28 марта. Министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что оно "полностью отличается" от предыдущего соглашения и "включает вещи, которые ранее не обсуждались, и содержит элементы, которые уже были отклонены обеими сторонами". Глава государства отметил, что любые дальнейшие изменения должны быть тщательно пересмотрены.

"Я буду рассматривать только ту версию, которая была официально передана нашей стороне. Формат изменился, поэтому давайте сначала изучим этот формат, а потом будем говорить", — сказал Зеленский.

Вместе с тем министр финансов США Скотт Бессент заявил, что он надеется выйти на полное обсуждение соглашения "и даже получить подписи на следующей неделе". Вместе с тем издание отмечает, что, судя по реакции украинских депутатов и чиновников, быстрое утверждение маловероятно. По словам украинского чиновника, новый проект соглашения, выглядит так, будто "Украина была в войне с США, проиграла, была захвачена и теперь должна платить пожизненные репарации".

Также бывший украинский чиновник, знакомый с переговорами, сказал, что новое предложение может быть лишь начальной переговорной позицией США. Он добавил, что оно "ужасно для Украины".

"Нет никаких шансов, что он будет подписан в таком варианте", — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина получила новый вариант соглашения о полезных ископаемых с США. Сейчас документ изучают.

Также мы сообщали о том, что Владимир Зеленский отказался признавать помощь, которую предоставили США, долгом Украины. Он подчеркнул, что в соглашении это не будет прописано.