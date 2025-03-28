Угода про корисні копалини — Україна отримала від США нову версію

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Україна отримала від Сполучених Штатів Америки новий варіант угоди про рідкісноземельні ресурси. Наразі працюють над формуванням позиції щодо робочої версії документа.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у п'ятницю, 28 березня.

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Нова версія угоди про корисні копалини

За словами Гончаренка, перша віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко підтвердила те, що Україна отримала проєкт угоди про корисні копалини від США. Вона додала, що Уряд зараз формує свою позицію щодо цього.

"Будь-які публічні дискусії щодо цієї угоди завдають тільки шкоди. І заважають вести конструктивну дискусію з американськими партнерами. Як тільки буде досягнуто консенсусу, ми вийдемо з публічною позицією", — цитує Свириденко нардеп.

Повідомлення Олексія Гончаренка. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фінальна версія проєкту угоди про рідкісноземельні ресурси передбачає, що Україна має компенсувати США всю надану з початку великої війни допомогу. Йдеться і про військову, і про фінансову підтримку.

Також ми повідомляли про те, що глава України Володимир Зеленський заявив, що говорити про укладання угоди зараз зарано. Він пояснив це тим, що її формат неодноразово був змінений.