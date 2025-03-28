Соглашение о полезных ископаемых — Украина получила от США новую версию

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Украина получила от Соединенных Штатов Америки новый вариант соглашения о редкоземельных ресурсах. Сейчас работают над формированием позиции по рабочей версии документа.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в пятницу, 28 марта.

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По словам Гончаренко, первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко подтвердила то, что Украина получила проект соглашения о полезных ископаемых от США. Она добавила, что Правительство сейчас формирует свою позицию по этому поводу.

"Любые публичные дискуссии по этому соглашению наносят только вред. И мешают вести конструктивную дискуссию с американскими партнерами. Как только будет достигнут консенсус, мы выйдем с публичной позицией", — цитирует Свириденко нардеп.

Сообщение Алексея Гончаренко. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали о том, что финальная версия проекта соглашения о редкоземельных ресурсах предусматривает, что Украина должна компенсировать США всю предоставленную с начала большой войны помощь. Речь идет и о военной, и о финансовой поддержке.

Также мы сообщали о том, что глава Украины Владимир Зеленский заявил, что говорить о заключении соглашения сейчас рано. Он объяснил это тем, что его формат неоднократно был изменен.