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Трамп каже, що Зеленський хоче відмовитись від угоди про копалини

31 березня 2025 07:47
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Угода про корисні копалини — Трамп заявив, що Зеленський матиме проблеми, якщо відмовиться укласти документ
Володимир Зеленський та Дональд Трамп у Білому домі. Ілюстративне фото: REUTERS
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Президент України Володимир Зеленський хоче відмовитися від угоди щодо корисних копалин. Якщо це станеться, то Київ матиме великі проблеми.

Про це заявив американський лідер Дональд Трамп, пише Reuters.

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За словами Трампа, якщо Зеленський відмовиться від угоди про корисні копалини, то матиме справу з "великими проблемами".

"Він намагається відмовитися від угоди щодо рідкісноземельних металів, і якщо він це зробить, у нього виникнуть проблеми, великі, великі проблеми", — сказав глава Білого дому журналістам.

Також американський лідер зазначив, що, на його думку, Україна ніколи не стане членом НАТО, і Зеленський це розуміє.

"Він хоче бути членом НАТО, але він ніколи не стане членом НАТО. Він це розуміє", — підсумував Трамп.

Раніше видання  The Washington Post повідомило, що новий варіант угоди від США надійшов Україні у п'ятницю, 28 березня. Проте Україна може її не підписати, оскільки Київ хочуть змусити компенсувати США всю надану з 2022 року допомогу.

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