Угода про корисні копалини — Трамп заявив, що Зеленський матиме проблеми, якщо відмовиться укласти документ

Володимир Зеленський та Дональд Трамп у Білому домі. Ілюстративне фото: REUTERS

Президент України Володимир Зеленський хоче відмовитися від угоди щодо корисних копалин. Якщо це станеться, то Київ матиме великі проблеми.

Про це заявив американський лідер Дональд Трамп, пише Reuters.

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За словами Трампа, якщо Зеленський відмовиться від угоди про корисні копалини, то матиме справу з "великими проблемами".

"Він намагається відмовитися від угоди щодо рідкісноземельних металів, і якщо він це зробить, у нього виникнуть проблеми, великі, великі проблеми", — сказав глава Білого дому журналістам.

Також американський лідер зазначив, що, на його думку, Україна ніколи не стане членом НАТО, і Зеленський це розуміє.

"Він хоче бути членом НАТО, але він ніколи не стане членом НАТО. Він це розуміє", — підсумував Трамп.

Раніше видання The Washington Post повідомило, що новий варіант угоди від США надійшов Україні у п'ятницю, 28 березня. Проте Україна може її не підписати, оскільки Київ хочуть змусити компенсувати США всю надану з 2022 року допомогу.