Соглашение о полезных ископаемых — Трамп заявил, что Зеленский будет иметь проблемы, если откажется заключить документ

Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Белом доме. Иллюстративное фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский хочет отказаться от соглашения по полезным ископаемым. Если это произойдет, то Киев будет иметь большие проблемы.

Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, пишет Reuters.

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По словам Трампа, если Зеленский откажется от соглашения о полезных ископаемых, то будет иметь дело с "большими проблемами".

"Он пытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, большие проблемы", — сказал глава Белого дома журналистам.

Также американский лидер отметил, что, по его мнению, Украина никогда не станет членом НАТО, и Зеленский это понимает.

"Он хочет быть членом НАТО, но он никогда не станет членом НАТО. Он это понимает", — подытожил Трамп.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что новый вариант соглашения от США поступил Украине в пятницу, 28 марта. Однако Украина может его не подписать, поскольку Киев хотят заставить компенсировать США всю предоставленную с 2022 года помощь.