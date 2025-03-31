Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Трамп сказал, что Зеленский хочет отказаться от сделки о металлах arrow

Трамп сказал, что Зеленский хочет отказаться от сделки о металлах

31 марта 2025 07:47
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Соглашение о полезных ископаемых — Трамп заявил, что Зеленский будет иметь проблемы, если откажется заключить документ
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Белом доме. Иллюстративное фото: REUTERS
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский хочет отказаться от соглашения по полезным ископаемым. Если это произойдет, то Киев будет иметь большие проблемы.

Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, пишет Reuters.

Читайте также:

Трамп угрожает Украине проблемами

По словам Трампа, если Зеленский откажется от соглашения о полезных ископаемых, то будет иметь дело с "большими проблемами".

"Он пытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, большие проблемы", — сказал глава Белого дома журналистам.

Также американский лидер отметил, что, по его мнению, Украина никогда не станет членом НАТО, и Зеленский это понимает.

"Он хочет быть членом НАТО, но он никогда не станет членом НАТО. Он это понимает", — подытожил Трамп.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что новый вариант соглашения от США поступил Украине в пятницу, 28 марта. Однако Украина может его не подписать, поскольку Киев хотят заставить компенсировать США всю предоставленную с 2022 года помощь.

Владимир Зеленский США Дональд Трамп Украина добыча полезных ископаемых полезные ископаемые
Реклама
Реклама
Реклама