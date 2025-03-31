Трамп посетит Саудовскую Аравию в мае

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп объявил, что в мае совершит официальный визит в Саудовскую Аравию — это станет его первым зарубежным визитом в новой каденции. Несмотря на это, в Саудовской Аравии поставили свое условие, когда Трамп может приехать — саудиты хотят, чтобы сначала между Украиной и Россией объявили перемирие.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники в администрации.

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Как заявил сам Трамп, решение вновь начать зарубежные поездки именно с Эр-Рияда продиктовано финансовыми договоренностями. По его словам, во время первого визита в Саудовскую Аравию в 2017 году Эр-Рияд выделил 450 миллиардов долларов для американской экономики.

Теперь же Трамп заявил, что согласится на визит только при условии инвестиций в размере триллиона долларов в течение четырех лет - и саудиты якобы уже дали согласие. Однако, как утверждают источники, саудовская сторона заинтересована в том, чтобы визит состоялся уже после достижения прекращения огня в войне между Россией и Украиной.

В Белом доме подтвердили, что визит действительно находится в фазе планирования, однако окончательная дата пока не названа. Один из вариантов - середина мая. Ранее среди возможных дат рассматривалось 28 апреля, но ее впоследствии перенесли.

Пока неизвестно, будет ли поездка включать встречи с другими лидерами арабского мира или посещение Израиля, как это было в 2017 году. Израильские чиновники отметили, что официальных переговоров о визите в их страну пока не велось.

Вашингтон стремится договориться о новом перемирии в Секторе Газа и добиться освобождения заложников, которых удерживает ХАМАС.

Кроме того, прогресс в переговорах о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем пока отложен. Главная причина - разногласия относительно создания палестинского государства: Эр-Рияд настаивает на четко очерченном, ограниченном во времени плане его основания, что пока не устраивает правительство Израиля.

Напомним, недавно Россия и США начали переговоры по соглашению о совместной добыче полезных ископаемых.

Также Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский не хочет подписывать соглашение о добыче полезных ископаемых в Украине.