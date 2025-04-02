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Трамп ввів нові мита для країн — що це означає

2 квітня 2025 23:56
Євгенія Брюховецька - редактор
Трамп підписав закон про нові мита для країн - скільки становитимуть
Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент США Дональд Трамп у середу, 2 квітня, оголосив про введення нових мит. Тепер імпорт товарів з інших країн обкладатиметься 10% податком.

Про це Трамп заявив під час своєї промови.

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Таким чином президент США наклав взаємні мита на товари з усіх країн світу, які становлять 10%. Водночас вводяться тарифи 25% на увесь імпорт автомобілів до країни. Відповідні зміни запрацюють із 3 квітня 2025 року.

За словами Трампа, сьогоднішній день "став днем економічної незалежності" для США.

"Золотий вік Америки повертається. Робочі місця і заводи повернуться. Це знизить ціни для споживачів", — сказав він.

На його думку, раніше американські платники податків "зазнавали шахрайства протягом 50 років". Трамп додав, що отримані від мит кошти будуть спрямовані на зниження податків, погашення зовнішнього боргу, і це "станеться дуже швидко".

Раніше Трамп заявив, що йому байдуже, якщо автомобільні виробники піднімуть ціни через його мита.

А президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа "не починала це протистояння" та планує відповісти Трампу на підвищення тарифів.

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