Трамп подписал закон о новых пошлинах для стран - сколько будут составлять

Трамп ввел новые пошлины для стран — что это значит
Президент США Дональд Трамп в среду, 2 апреля, объявил о введении новых пошлин. Теперь импорт товаров из других стран будет облагаться 10% налогом.
Об этом Трамп заявил во время своей речи.
Новые пошлины США
Таким образом президент США наложил взаимные пошлины на товары из всех стран мира, которые составляют 10%. В то же время вводятся тарифы 25% на весь импорт автомобилей в страну. Соответствующие изменения заработают с 3 апреля 2025 года.
По словам Трампа, сегодняшний день "стал днем экономической независимости" для США.
"Золотой век Америки возвращается. Рабочие места и заводы вернутся. Это снизит цены для потребителей", — сказал он.
По его мнению, ранее американские налогоплательщики "подвергались мошенничеству в течение 50 лет". Трамп добавил, что полученные от пошлин средства будут направлены на снижение налогов, погашение внешнего долга, и это "произойдет очень быстро".
Ранее Трамп заявил, что ему безразлично, если автомобильные производители поднимут цены из-за его пошлин.
А президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа "не начинала это противостояние" и планирует ответить Трампу на повышение тарифов.
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