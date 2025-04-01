Європа готова відповісти Трампу на нові тарифи, — фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: скриншот з відео

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа готова відповісти президенту США Дональду Трампу на підвищення тарифів. За її словами, ЄС "не починав" це протистояння.

Про це пише CNN у вівторок, 1 квітня.

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"Європа не починала це протистояння. Ми вважаємо, що це неправильно. Але сьогодні я кажу, маємо все для захисту людей і процвітання. У нас найбільший єдиний ринок у світі, у нас є сили для переговорів, у нас є сила дати відсіч", — сказала фон дер Ляєн.

За її словами, європейці мають знати: разом країни захищатимуть власні інтереси та цінності. Вона зауважила, що терористи лише підживлюватимуть інфляцію, а це прямо протилежне тому, чого ЄС прагнули досягти.

Президентка Єврокомісії зазначила, що Європа відкрита до переговорів, але підходить до них з позиції сили. Вона зауважила, що країни тримають багато козирів: від торгівлі до технологій і розміру ринку.

"Ця сила також у готовності вжити жорстких заходів за потреби. Усі інструменти на столі. Наша реакція на тарифи — єдність і рішучість. Наша мета — домовленість шляхом переговорів, але за потреби ми захистимо інтереси людей і компаній", — наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Вона додала, що Європа не починала це "протистояння" та не прагне помсти, але у разі потреба — має план удару у відповідь і застосує його.

Нагадаємо, Трамп заявив, що новий тарифний план США стосуватиметься всіх країн.

Також він відреагував на подорожчання автомобілів у США через підвищення мети. Трамп сказав, що "йому все одно".